Juninho: Noch kein Barça-Angebot für Depay

Obwohl der FC Barcelona in seinen Bemühungen um Memphis Depay die Schlagzahl erhöhen will, liegt Olympique Lyon noch keine Offerte für seinen Kapitän vor. In der Radiosendung ‚Top of the foot‘ von ‚RMC‘ berichtet OL-Sportdirektor Juninho: „Wir haben kein Angebot von Barça für Depay erhalten. Im Moment gibt es nichts Konkretes oder Offizielles.“

Weiter sagt der 45-Jährige: „Er ist am Ende seines Vertrages (Laufzeit bis 2021, Anm. d. Red.). Wir wollen ihn verlängern, aber ich habe das Gefühl, dass es schwierig ist, mit ihm zu diskutieren.“ Barcelona-Coach Ronald Koeman will seinen Landsmann unbedingt ins Camp Nou lotsen. Für Depay ist eine Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro im Gespräch.