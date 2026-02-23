Milan: Bittere Klarheit bei Loftus-Cheek

Der AC Mailand hat ein Update zum Gesundheitszustand von Ruben Loftus-Cheek gegeben. Die Rossoneri bestätigen, dass der Mittelfeldmann ein schweres Gesichtstrauma und einen daraus resultierenden Bruch des Alveolarfortsatzes am Kiefer erlitten hat. Der 30-Jährige sei bereits erfolgreich operiert worden und werde voraussichtlich rund acht Wochen ausfallen.

Loftus-Cheek war die Verletzung am gestrigen Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Parma widerfahren, als er nach einer Hereingabe heftig mit dem gegnerischen Torwart Edoardo Corvi (24) zusammenprallte. Der elffache englische Nationalspieler musste lange behandelt werden und wurde im Anschluss mit der Trage vom Platz gebracht.