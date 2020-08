Der Bayern-Kader für Lissabon

Der FC Bayern will seine überragende Saison mit dem Titel in der Champions League krönen. Der deutsche Rekordmeister hat nun seinen Kader für das Finalturnier in Lissabon bekanntgegeben.

Im Viertelfinale treffen die Münchner am kommenden Freitag um 21 Uhr auf den FC Barcelona. David Alaba ist guten Mutes für die Entscheidungsspiele in Portugals Hauptstadt: „Die Vorfreude ist natürlich riesig, wir fahren mit Selbstvertrauen nach Portugal. Wenn man sich die letzten Wochen und Monate anschaut, müssen wir uns nicht verstecken.“

Der Kader im Überblick