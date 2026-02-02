Nächste Leihe: Zaragoza zur Roma

Bryan Zaragoza zieht es erneut zu einem neuen Klub. Der 24-Jährige, der sich beim FC Bayern nicht durchsetzen konnte, bricht seine Leihe zu Celta Vigo vorzeitig ab und wechselt stattdessen ebenfalls auf Leihbasis zur AS Rom. Dies ist dem Register der Serie A zu entnehmen.

Der italienische Hauptstadtklub sichert sich zudem eine Kaufoption, die unter bestimmten Umständen auch zur Kaufpflicht werden kann. Dem Vernehmen nach soll diese bei 13 Millionen Euro liegen und mit der Anzahl der Einsätze und dem Erreichen der Champions League zusammenhängen.

Der spanische Nationalspieler war 2024 vom FC Granada zunächst ausgeliehen und im Anschluss für 13 Millionen Euro fest vom FC Bayern verpflichtet worden. Für den Rekordmeister stand der Linksaußen jedoch nur siebenmal auf dem Feld. Es folgten Leihen zu Granada, CA Osasuna und Celta.

Bei den Himmelblauen spielte Zaragoza zwar regelmäßig, wechselt jedoch trotzdem, um sich bei einem stärkeren Klub für die Weltmeisterschaft im Sommer zu empfehlen. Beim FCB steht der Dribbler noch bis 2029 unter Vertrag.