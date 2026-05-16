30 Millionen für Ex-Düsseldorfer Tzolis?

Christos Tzolis könnte dem FC Brügge nach zwei Jahren den Rücken kehren. Wie ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, nehmen mit Manchester United, Aston Villa und Juventus Turin gleich mehrere europäische Schwergewichte den 24-Jährigen ins Visier. Der aktuelle Tabellenführer der Jupiler Pro League fordert demnach eine Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro für den Griechen.

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Tzolis war 2024 für 6,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf nach Brügge gewechselt und steuerte seitdem 40 Tore und 40 Vorlagen in 105 Pflichtspielen bei. Der Vertrag des Flügelspielers bei den Blau-Schwarzen läuft zwar noch bis 2029, doch vereinsintern hat man einen Abgang des Leistungsträgers im Sommer dem Vernehmen nach bereits akzeptiert. Dank einer wirtschaftlich stabilen Situation steht Brügge bei den Verhandlungen allerdings unter keinem finanziellen Druck.