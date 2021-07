Leeds lässt Alioski ziehen

Ezgjan Alioski verlässt Leeds United nach vier Jahren. Wie die Whites mitteilen, konnte man sich mit dem 29-jährigen Flügelspieler nicht mehr auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen. In insgesamt 171 Pflichtspielen steuerte der nordmazedonische EM-Fahrer 22 Treffer sowie 19 Assists bei.

„Gjanni war sowohl auf als auch neben dem Spielfeld außergewöhnlich, seine Mannschaftskameraden werden ihn sehr vermissen, ebenso wie das gesamte Personal in Thorp Arch und an der Elland Road. Wir danken Gjanni für all seine Bemühungen und wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft“, bedankt sich Sportdirektor Victor Orta.

📰 #LUFC can confirm Gjanni Alioski’s four-year spell with the club has sadly come to an end