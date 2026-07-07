Köln arbeitet an Transfer-Sensation

Mit Luka Lochoshvili (28) hat bereits der erste Neuzugang am Kölner Geißbockheim aufgeschlagen. Nach dem Innenverteidiger vom 1. FC Nürnberg greifen die Domstädter nun aber in ein deutlich höheres Regal.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, haben Sportgeschäftsführer Thomas Kessler und Kaderplaner Tim Steidten den mexikanischen WM-Kapitän Edson Álvarez als möglichen Neuzugang auserkoren. Demnach gestalte sich das Vorhaben zwar „als schwierig“, der Bundesligist hat allerdings ein großes Ass im Ärmel.

Denn wie der Bezahlsender ausführt, ist der 28-Jährige von Premier League-Absteiger West Ham United „grundsätzlich offen für einen sofortigen Wechsel zu den Domstädtern“. Der Sechser, der bei der Heim-WM viermal zum Einsatz kam und zweimal in der Startaufstellung stand, steht bei den Hammers noch bis 2028 unter Vertrag.

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2019 hatte Ajax Amsterdam den polyvalenten Zweikämpfer nach Europa geholt, 2023 ging es für stolze 38 Millionen Euro weiter nach London. In der vergangenen Spielzeit war der 103-fache Nationalspieler leihweise für Fenerbahce in der Türkei am Ball.