Die Rückkehr von Örjan Nyland (35) zu RB Leipizg ist perfekt. Der Torhüter, der bereits in der Saison 2022/23 für die Sachsen aktiv war, erhält ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier. Norwegens WM-Keeper kommt nach seinem Vertragsende beim FC Sevilla ablösefrei und ersetzt den zum FC Villarreal abgewanderten Péter Gulácsi (36).

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Willkommen zurück, Ny! 👋



Der norwegische Nationaltorhüter kehrt nach drei Jahren zu RB Leipzig zurück und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. 🤝



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RB-Sportchef Marcel Schäfer ordnet ein: „Mit Örjan gewinnen wir einen sehr erfahrenen Torhüter, den wir als Spieler und Menschen bereits bestens kennen. Er hat schon während seiner ersten Zeit bei uns gezeigt, dass er ein absoluter Teamplayer, verlässlicher Profi und jederzeit bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.“