Heuer Fernandes will weitermachen

Daniel Heuer Fernandes denkt noch nicht an ein Karriereende. Das bekräftigt der 33-jährige HSV-Torhüter gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘: „Überhaupt nicht. Ich habe ja noch so viele Jahre vor mir, dass diese Gedanken noch gar keinen Sinn machen. Als Keeper ist man mit 33 Jahren doch im besten Torwartalter.“ Er traue sich daher noch einige Bundesligajahre zu. „Vielleicht drei, vielleicht vier. Ich fühle mich super – und ich will so lange spielen, wie es geht“, so der gebürtige Bochumer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob er diese beim Hamburger SV verbringen wird, steht indes noch nicht fest. Das aktuelle Arbeitspapier des Keepers läuft im Sommer aus. Die Gespräche über eine Verlängerung kommen seit Monaten nicht so richtig voran, zuletzt berichtete Heuer Fernandes, dass sich diese noch immer im Anfangsstadium befinden. Dies habe sich auch noch immer nicht geändert. Womöglich ist der Handlungsdruck aktuell jedoch noch nicht groß, dem Vernehmen nach greift bei einem Klassenerhalt des HSV eine automatische Verlängerungsklausel um ein weiteres Jahr.