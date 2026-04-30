„Unglaublicher Vorgang“: Eklat um Riera

Nicht nur auf dem Platz läuft es für Eintracht Frankfurt holprig. Zwischen Albert Riera und Jonathan Burkardt herrscht offenbar dicke Luft. Nach Informationen der ‚Bild‘ echauffierte sich Riera intern über Burkadts Fitnesswerte und den in seinen Augen zu hohen Körperfettanteil des 25-jährigen Stürmers.

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Statt das Gespräch zu suchen, habe Riera dann Co-Trainer Jan Fießer „befohlen […], Burkardt eine Ansage zu drücken“, was den SGE-Profi irritiert habe – nicht nur wegen der Art der Kommunikation, sondern auch, weil Burkardt sich topfit fühle und die Werte nur leicht erhöht seien.

Für Verwirrung, berichtet die ‚Bild‘, sorgte bei Burkardt auch Rieras Vorwurf, der Angreifer müsse bei Ballverlusten an seiner Rückwärtsbewegung arbeiten. Burkardt soll daraufhin seinen Berater kontaktiert haben, der dann bei Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche vorstellig wurde.

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Krösche eingeschaltet

Krösche wiederum suchte das Gespräch mit Riera – den Spanier „muss das arg getroffen haben“, schreibt die ‚Bild‘. Riera habe Burkardt in Folge zwischen Tür und Angel vorgeworfen, dass es zum unangenehmen Krösche-Gespräch kam. Alles in allem ein „unglaublicher Vorgang“, so die Boulevardzeitung.

Gegen den FC Augsburg (1:1) wurde der sonst fast immer gesetzte Burkardt am Samstag erst nach 88 Minuten eingewechselt – wohl eine Riera-Reaktion auf den Zoff.

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Der 44-Jährige übernahm vor knapp drei Monaten in Frankfurt, aus elf Ligaspielen holte er im Schnitt 1,45 Punkte. Schon bei seinen vorherigen Stationen hatte er polarisiert. Nun auch am Main, wo mehrere Spieler unzufrieden sind mit der Menschenführung des Fußballlehrers.

Die Geschehnisse um Burkardt sind nicht der erste Vorfall, der in der Kabine und bei Krösche für Verunsicherung und Verwunderung gesorgt hat. Ob die Personalie Riera grundlegend neu bewertet wird und der Coach mit größeren Konsequenzen rechnen muss, wird sich womöglich in der Sommerpause zeigen.