Alles klar bei Ancelotti

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
Carlo Ancelotti bei der Ankunft in Brasilien @Maxppp

Der brasilianische Fußballverband kann zeitnah die Verlängerung von Carlo Ancelotti verkünden. Laut ‚The Athletic‘ sind sich alle Parteien über eine Ausweitung des Vertrags bis 2030 einig, lediglich Formalitäten müssen noch geklärt werden. Der 66-Jährige hatte erst im Mai des vergangenen Jahres in Brasilien übernommen.

Mit der Seleção gelang Ancelotti souverän die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. In den jüngsten Testspielen war aber auch zu sehen, dass noch viel Arbeit auf den Italiener wartet. Unabhängig vom Ausgang der WM soll Ancelotti in Brasilien eine Ära prägen.

