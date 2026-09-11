Warum Aserbaidschan die Bundesliga abhängt

Borussia Dortmund (3:2 gegen Villarreal) und der VfB Stuttgart (3:1 gegen Viking) hatten vorgelegt, der FC Bayern zog gestern mit einem 5:0-Kantersieg gegen Bodö/Glimt nach. Nur RB Leipzig vermochte die deutsche Fahne nicht hochzuhalten, ging mit 1:4 bei Como 1907 unter.

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In der Saisonwertung der UEFA-Fünfjahreswertung reicht es für die Bundesliga trotz der drei Siege nur für Platz sieben. Hintergrund sind die zahlreichen Qualifikationsrunden, in denen die deutschen Teilnehmer mit Ausnahme des SC Freiburg (Conference League) nicht vertreten waren.

So kommt es, dass aktuell Aserbaidschan vom Platz an der Sonne grüßt. Allein CL-Qualifikant Sabah FK holte hier sechs Siege. Zum Auftakt der Ligaphase gab es gestern dann ein 0:4 bei Manchester United.

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EPS (European Performance Spots/Saisonwertung 26/27)

-1. Aserbaidschan 5.125 Punkte

-2. Norwegen 5.000 Punkte

-3. Portugal 4.700 Punkte

-4. Türkei 4.700 Punkte

-5. Spanien 4.625 Punkte

-6. England 4.611 Punkte

-7. Deutschland 4.571 Punkte

-8. Österreich 4.200 Punkte

-9. Slowakei 4.125 Punkte

-10. Italien 4.071 Punkte

Die zwei Verbände auf Rang eins und zwei erhalten beide einen direkten Startplatz in der Ligaphase für den nächstbesten Klub in der nationalen Liga, der nicht schon qualifiziert ist.

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UEFA-Fünfjahreswertung (Rangliste der Nationen im UEFA-Koeffizienten der letzten fünf Spielzeiten)

-1. England 103.130 Punkte

-2. Italien 88.303 Punkte

-3. Spanien 83.243 Punkte

-4. Deutschland 81.259 Punkte

-5. Frankreich 68.724 Punkte

-6. Portugal 64.950 Punkte

-7. Belgien 59.050 Punkte

-8. Niederlande 52.562 Punkte

-9. Türkei 49.875 Punkte

-10. Polen 45.125 Punkte