Werder: Überraschungscoup bei Stage?

Mittelfeldstratege Jens Stage könnte es zurück in die Heimat ziehen. Wie das dänische Portal ‚bold.dk‘ berichtet, beschäftigt sich der FC Kopenhagen mit einer Rückholaktion des 29-Jährigen. Ein Wechsel zur TSG Hoffenheim steht ebenfalls im Raum, nach zwei abgelehnten Angeboten ruhen derzeit aber die Verhandlungen.

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Werder Bremen fordert aktuell 14 Millionen Euro für den Dänen, der selbst auf eine schnelle Entscheidung drängt. Mit der TSG ist sich Stage seit Wochen einig. Vor vier Jahren war Stage für vier Millionen aus Kopenhagen an die Weser gewechselt.