Chelsea-Talent Hall vor Leihe

Lewis Hall wird die Saison 2023/24 offenbar abseits des FC Chelsea verbringen. Wie die ‚South London Press‘ berichtet, arbeitet Crystal Palace an einer Leihe des 18-jährigen Linksverteidigers. Zuvor werde er seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei den Blues noch einmal verlängern – ein klares Zeichen dafür, dass man an der Stamford Bridge für die Zukunft mit Hall plant.

Laut Fabrizio Romano geht es in den Gesprächen zwischen Chelsea und Crystal Palace nur noch um Details. Hall stammt aus der Jugend der Blues und ist englischer U19-Nationalspieler. In der vergangenen Saison lief er bereits neunmal in der Premier League als Linksverteidiger auf. In der Jugend spielte Hall häufig auch im defensiven Mittelfeld.