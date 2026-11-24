Nach zwei Siegen und zwei Remis braucht der FC Bayern gegen Außenseiter OSC Lille drei Punkte, um weiterhin realistische Chancen auf die direkte Qualifikation zur Champions League-Endrunde zu haben. Doch der deutsche Rekordmeister ist personelle extrem gebeutelt.

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Allen voran in der Offensive fehlen den Münchnern zahlreiche Startelfkandidaten, darunter Harry Kane (33), Ismael Saibari (25), Serge Gnabry (31), Michael Olise (24) und Alphonso Davies (26). Ergo steht Vincent Kompany vor einer großen Herausforderung, zumal Rückkehrer Luis Díaz (29) und Jamal Musiala (23) vermutlich keine Option für die erste Elf darstellen.

Es bleiben Lennart Karl (18) fürs Sturmzentrum und Tom Bischof (21) für die Rolle als Spielmacher. Auf den Außen könnten mit Josip Stanisic (26), Hiroki Ito (27), Nathaniel Brown (23) und Konrad Laimer (29) gleich vier etatmäßige Verteidiger starten – es sei denn, Kompany wirft Jungspund Tim Binder (19) ins kalte Wasser.

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Auf der Pressekonfernz ließ sich der Bayern-Coach jedenfalls nicht in die Karten schauen, gab lediglich zu verstehen: „Mit den Gedanken zu morgen bin ich schon sehr weit. Wir versuchen, immer rational zu denken, was das Beste für das Spiel morgen ist. Man sammelt Informationen und trifft dann Entscheidungen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur reaktiv sind.“

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So könnte der FC Bayern starten