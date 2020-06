Gabriel: Doppelte Einigung mit Napoli

Vieles deutet auf einen Transfer von Innenverteidiger Gabriel Magalhães (22) zur SSC Neapel hin. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat sich der Maradonna-Klub grundsätzlich mit dem OSC Lille auf eine Ablöse verständigt. Gabriel soll 22 Millionen plus möglicher Boni kosten. Und auch der Brasilianer selbst ist mit einem Wechsel an den Vesuv einverstanden, einigte sich mit Napoli auf einen Fünfjahresvertrag mit einem Netto-Jahresgehalt von zwei Millionen Euro.

In Stein gemeißelt ist die Sache aber noch nicht: Lille sieht keinen Grund, schon jetzt einen Transfervertrag zu unterschreiben, schließlich wird sich die Wechselperiode in diesem Jahr wohl deutlich nach hinten verschieben. So bleibt den Nordfranzosen noch viel Zeit, um sich weitere Angebote anzuhören. Den Mitbewerbern FC Everton und Tottenham Hotspur ist durchaus zuzutrauen, dass sie Napoli überbieten.