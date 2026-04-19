Neuer Klub für Ex-Dortmunder Braaf?

Jayden Braaf könnte in seiner niederländischen Heimat unterkommen. Fabrizio Romano berichtet, dass Zweitliga-Spitzenreiter ADO Den Haag der Favorit auf eine Verpflichtung des ablösefreien Außenstürmers ist. Die zweitklassigen FC Portsmouth und FC Cádiz sollen ebenfalls Interesse hinterlegt haben.

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Braaf ist seit September ohne Verein, zuletzt stand er bei Hellas Veron in Italien unter Vertrag. Borussia Dortmund hatte den heute 23-Jährigen im Sommer 2022 als vielversprechendes Talent von Manchester City verpflichtet, zu einem Profieinsatz kam Braaf beim BVB dann aber nicht.