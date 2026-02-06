Fortuna: Mislintat besteht auf Vertragsklausel

Sven Mislintat hat in der Vertragsgestaltung der Neuzugänge von Fortuna Düsseldorf auf einen bestimmten Passus großen Wert gelegt. Nach Informationen der ‚Bild‘ mussten Satoshi Tanaka (23), Jordi Paulina (21) und Kilian Sauck (18) Papiere unterschreiben, die auch für die dritte Liga gültig sind. Marin Ljubicic (23) kam ebenfalls im Winter, wurde allerdings nur bis Saisonende von Union Berlin ausgeliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fortuna Düsseldorf steckt mitten im Abstiegskampf. Der erste Abstiegsplatz, auf dem aktuell der 1. FC Magdeburg rangiert, ist nur drei Punkte entfernt. Die Formkurve der Düsseldorfer zeigt in diesem Kalenderjahr jedoch nach oben, aus den bisherigen drei Ligaspielen ging man zweimal als Sieger hervor.