Barça-Zukunft: Rashfords „ultimatives Ziel“

Marcus Rashford (28) wünscht sich eine Zukunft beim FC Barcelona. „Natürlich möchte ich bei Barça bleiben“, betont die Leihgabe von Manchester United im Interview mit der katalanischen Zeitung ‚Sport‘, „das ist das ultimative Ziel, aber es ist nicht der Grund, warum ich hart trainiere und mein Bestes gebe. Das Ziel ist es, zu gewinnen. Barça ist ein riesiger, fantastischer Verein, der dafür geschaffen ist, Titel zu gewinnen.“

Der La Liga-Tabellenführer könnte Rashford, der in bislang 24 Einsätzen starke sieben Tore und elf Vorlagen beisteuerte, im Sommer per Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro festverpflichten. Die aktuelle Tendenz bei Barça geht wohl doch zur Aktivierung der Klausel, nachdem zuvor berichtet worden war, dass die Blaugrana womöglich wegen der finanziellen Lage von einer Festverpflichtung absehen. Rashford selbst fühlt sich in Barcelona wohl: „Ich habe mich sehr gut an den Verein und die Stadt gewöhnt. Von dem Moment an, als ich hier ankam, habe ich gespürt, dass mich alle sehr gut aufgenommen haben.“