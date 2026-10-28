Neuer Trainer in Barcelona

Der spanische Erstligist Espanyol Barcelona hat schnell einen Ersatz für den entlassenen Manolo González gefunden. Eder Sarabia übernimmt das Traineramt und unterschreibt einen bis 2028 gültigen Vertrag.

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✍️ OFICIAL | Eder Sarabia, nou entrenador de l’#RCDE. Signa fins al 30 de juny del 2028. Benvingut, míster! — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 28, 2026

González wurde am Dienstag nach Espanyols Pokal-Blamage gegen den Viertligisten Sestao River (3:4 n.V.) entlassen. Sarabia war zuletzt zwei Jahre beim FC Elche als Cheftrainer tätig, ehe sein Engagement dort im Sommer endete. Jetzt heuert er in Barcelona an.