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Neuer Trainer in Barcelona

von Dominik Sandler - Quelle: rcdespanyol.com
1 min.
Eder Sarabia an der Seitenlinie @Maxppp

Der spanische Erstligist Espanyol Barcelona hat schnell einen Ersatz für den entlassenen Manolo González gefunden. Eder Sarabia übernimmt das Traineramt und unterschreibt einen bis 2028 gültigen Vertrag.

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González wurde am Dienstag nach Espanyols Pokal-Blamage gegen den Viertligisten Sestao River (3:4 n.V.) entlassen. Sarabia war zuletzt zwei Jahre beim FC Elche als Cheftrainer tätig, ehe sein Engagement dort im Sommer endete. Jetzt heuert er in Barcelona an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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