Riesiges Trainer-Chaos bei Fenerbahce

Bei Fenerbahce ist nach dem gestrigen 1:1 gegen die AS Rom das große Chaos ausgebrochen. Zunächst trat Trainer Ismail Kartal auf der Pressekonferenz zurück. „Ich bin heute Abend von meinen Aufgaben zurückgetreten. Ich habe diese Entscheidung getroffen, um meinem Verein den Weg freizumachen. Ich trete zurück, solange der Weg noch frei ist, und habe keinerlei Absicht, jemals zurückzukehren“, so die Erklärung des 65-Jährigen, der sich in seiner insgesamt dritten Amtszeit bei den Istanbulern befindet.

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Anschließend verwehrte ihm allerdings Präsident Aziz Yildirim diesen Wunsch. „Ismail Kartal bleibt im Amt. Der Verein sollte unseren Trainer unterstützen. Bis zu meinem Ausscheiden ist Ismail Kartal der Trainer von Fenerbahce“, so die Worte des Fenerbahce-Bosses. Vorausgegangen waren unter anderem Flaschenwürfe der Fans in Richtung ihres Trainers, der seit Wochen in der Kritik steht. Beendet sein dürfte das Thema damit also noch nicht.