Freiburg: Klarheit bei Makengo

Der SC Freiburg muss keinen Abgang von Jordy Makengo zur AS Monaco mehr fürchten. Wie Sacha Tavolieri berichtet, sind die Vorstellungen der beiden Klubs bezüglich der Ablösesumme zu weit auseinander, sodass es zu keiner Einigung kommen werde. Der Linksverteidiger war sich mit den Monegassen bereits grundsätzlich über einen Wechsel einig.

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Beim Sport-Club ist die linke Abwehrseite mit Christian Günter (33) und Berkay Yilmaz (21) neben Makengo grundsätzlich gut besetzt, ein Abgang des Franzosen scheint deshalb nach wie vor möglich. Der 25-Jährige steht im Breisgau noch bis 2028 unter Vertrag.