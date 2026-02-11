Menü Suche
Medien: Bayern knüpft Kontakt zu City-Star

Beim FC Bayern könnte im Sommer ein alter Bekannter von Vincent Kompany auf der Matte stehen. Einem Bericht aus England zufolge stehen die Münchner in Kontakt zu einem Profi von Manchester City.

von Dominik Schneider - Quelle: Caught Offside
1 min.
Matheus Nunes (l.) diskutiert mit John Stones (r.) @Maxppp

Die bevorstehende Vertragsverlängerung des FC Bayern mit Dayot Upamecano (27) wird gehörig Druck aus der Kaderplanung nehmen. An der Säbener Straße legt man deshalb aber nicht die Arbeit nieder. Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein und möglicherweise auch aufkommende Optionen auf dem Markt wahrnehmen zu können, finden im Hintergrund weiterhin Gespräche statt.

Nach Informationen von ‚CaughtOffside‘ betrifft das auch die Personalie John Stones. Der Abwehrspieler von Manchester City stehe in Kontakt zum Management des deutschen Rekordmeisters, heißt es beim englischen Fußballportal. Der Vertrag des 31-Jährigen bei den Skyblues läuft im Sommer aus. Anzeichen verdichten sich, dass City dem Rechtsfuß keinen neuen Vertrag anbieten wird und der 87-fache Nationalspieler deshalb ablösefrei zu haben wäre.

Enger Draht zu Kompany & Kane

Im Bericht wird die Beziehung von Stones zu Bayern-Trainer Vincent Kompany und Torjäger Harry Kane erwähnt. Mit Kompany stand der in Barnsley geborene Verteidiger zwischen 2016 und 2019 insgesamt 22 Mal gemeinsam für ManCity auf dem Rasen. In zahlreichen Spielen für Englands Jugendteams sowie in 61 Partien für die A-Nationalmannschaft spielten Stones und Kane gemeinsam für die Three Lions.

Neben Bayern werden noch Atlético Madrid und der AC Mailand als Interessenten genannt. Eine Rückkehr zum FC Everton sei unwahrscheinlich, da sich das Gehaltsniveau von Stones in den Jahren bei Manchester zu weit nach oben schraubte. In der laufenden Spielzeit gehört der 1,88 Meter große Defensivakteur nicht mehr zum von Coach Pep Guardiola favorisierten Personal. Wettbewerbsübergreifend stehen dennoch 13 Einsätze und 813 Spielminuten auf dem Konto des Routiniers.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
