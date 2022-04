„Beschämendes Atlético“ | „Bobby ist zu gut“

Chaos in Madrid

Eine packende Schlacht lieferten sich am gestrigen Abend Atlético Madrid und Manchester City. Erst nach 102 Minuten war Schluss in der spanischen Hauptstadt und die Skyblues zogen nach einem 0:0 im Rückspiel ins Halbfinale ein. Atlético war aber nahe dran, den englischen Meister zumindest in die Verlängerung zu zwingen. „Es fehlte sehr wenig“, resümiert die ‚as‘ am Morgen danach. „Herz ohne Belohnung“ zeigten die Colchoneros laut der ‚Marca‘. Gegen Ende der Partie verloren Diego Simeones Spieler mehr und mehr die Kontrolle, Abwehrspieler Felipe musste mit Gelb-Rot vom Platz. Der ‚Daily Mirror‘ spricht von einem „beschämenden Atlético“, der ‚Daily Star‘ von „totalem Chaos“. Im Spielertunnel gingen die Pöbeleien dann noch weiter.

Firmino verhindert ganzes Wunder

Zeitgleich schaffte mit dem FC Liverpool noch eine englische Mannschaft den Sprung unter die letzten vier Teams im Wettbewerb. Dank eines 3:1-Erfolgs im Hinspiel konnte sich die Elf von Trainer Jürgen Klopp vor den eigenen Fans ein 3:3 gegen Benfica leisten. ‚O Jogo‘ aus Portugal sah ein „halbes Wunder“ an der Anfield Road, das zum Weiterkommen dann aber nicht reichte. Grund dafür war nicht zuletzt Roberto Firmimo, der doppelt traf. Der ‚Daily Star‘ schreibt anerkennend: „Bobby ist zu gut“. Und auch der ‚Daily Express‘ sieht den Ex-Hoffenheimer als Garant fürs Halbfinale. Die Schlagzeile: „Bobby erledigt den Job.“

Im Camp Nou ist angerichtet

In Katalonien richtet sich der Blick derweil auf das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist alles offen im Camp Nou. „Nur der Sieg zählt“, fiebert die ‚Mundo Deportivo‘ natürlich mit den Blaugrana mit. Die ‚Sport‘ erwartet einen heißen Tanz vor fast 100.000 Fans: „Möge es eine magische Nacht werden“, so die heutige Schlagzeile. Darauf hoffen auch die 30.000 mitgereisten Fans aus Frankfurt.