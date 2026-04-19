VfB-Boss: Bayern & Hoeneß ist „Zukunftsmusik“

Alexander Wehrle macht sich keine Sorgen, dass Trainer Sebastian Hoeneß den VfB Stuttgart im Sommer verlassen wird. Der Vorstandsvorsitzende der Schwaben sagt in der ‚Bild‘: „Wir sind im ständigen Austausch. Auch er fühlt sich hier sehr wohl und weiß, was er am VfB hat. Wir haben gemeinsame Ziele, deswegen sprechen wir über die Zukunft des VfB, nicht über Abschiede.“ Man plane „ja bereits die neue Saison gemeinsam.“

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Grundsätzlich würde Wehrle dem VfB-Coach aber auch den Schritt zum FC Bayern zutrauen: „Sebastian ist ein großartiger Trainer. Das traue ich ihm absolut zu. Auch, dass er mit den Bayern irgendwann die Champions League gewinnen könnte. Aber das ist Zukunftsmusik.“ In München hatte Hoeneß einst die U19 und zweite Mannschaft trainiert. Wehrle schwärmt: „Er hat eine klare Spielidee, ist ein Teamplayer, rhetorisch stark. Das Gesamtpaket Sebastian Hoeneß stimmt einfach.“ Vertraglich gebunden ist der Fußballlehrer bis 2028, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.