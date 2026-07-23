Für Elijah Just geht es nach Wales. Swansea City hat sich die Dienste des Offensivspielers gesichert, der bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft im Trikot von Neuseeland für Furore sorgte. Der 26-Jährige unterzeichnet einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison beim Championship-Klub.

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Just is a Jack 🇳🇿



Swansea City is delighted to announce the signing of winger Elijah Just from Motherwell subject to the relevant approval.



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Für den 47-fachen Nationalspieler fließen dem Vernehmen nach knapp sechs Millionen Euro Ablöse in die Kasse des FC Motherwell. Für die Schotten spielte Just nur ein Jahr, erzielte in 43 Spielen sieben Tore und lieferte acht Assists.