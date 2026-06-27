Drei teure Bayern-Deals so gut wie fix

Nach zähen Verhandlungen hat sich der FC Bayern mit Konrad Laimer (29) doch auf eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus verständigt. Die Unterschrift unter ein frisches bis 2029 gültiges Arbeitspapier lässt sich der Außenverteidiger mit einer Gehaltserhöhung versüßen.

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Dem Vernehmen nach wird der österreichische WM-Fahrer an der Säbener Straße inklusive aller erreichbarer Boni künftig mehr als zehn Millionen Euro brutto pro Jahr einstreichen. Bislang verdiente Laimer kolportierte acht bis neun Millionen Euro.

Damit nicht genug: Auch zwei externe Zugänge werden zeitnah in München unterschreiben. Die Rede ist von Linksverteidiger Nathaniel Brown (23/Eintracht Frankfurt) und Offensiv-Allzweckwaffe Ismael Saibari (25/PSV Eindhoven). Im Gesamtpaket kostet das Duo bis zu 105 Millionen Euro.

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Für Brown fließen 50 Millionen als Sockelbetrag an die Eintracht, fünf weitere könnten an Zuschlägen folgen. Saibari kostet hingegen mitsamt Boni 50 Millionen Euro (FT berichtete). Beiden designierten Bayern-Spielern winkt eine Anstellung bis 2031. Damit kann der deutsche Rekordmeister drei wichtige Planstellen zeitnah abhaken.