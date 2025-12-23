Menü Suche
FT-Kurve Bundesliga

Zu Weihnachten: Drei Bundesliga-Transfers fast fix

Am 1. Januar öffnet das Wintertransferfenster. Drei Transfers aus der Bundesliga stehen aber jetzt schon quasi fest.

von Lukas Hörster
1 min.
Jeremy Arévalo schüttelt seine Gegenspieler ab @Maxppp

Jeremy Arévalo

Von Racing Santander zum VfB Stuttgart

Der VfB hat den gesuchten neuen Stürmer gefunden. Bei Arévalo ist bereits alles klar. Laut ‚Sky‘ lässt die offizielle Verkündung aber noch auf sich warten, da die Ausstiegsklausel des 20-jährigen Ecuadorianers formal erst am 1. Januar greift. Sieben Millionen überweisen die Schwaben dann an den spanischen Zweitligisten, für den Arévalo in der laufenden Saison in 18 Spielen acht Tore erzielte.

Virgilio Olaya

Von SD Aucas zum FC Bayern

Die Bayern haben beim neuen Partnerklub in Ecuador einen hochtalentierten Innenverteidiger ausfindig gemacht. Fabrizio Romano zufolge gibt es eine Einigung mit Olaya über einen Vertrag ab Februar bis 2030. Am 3. Februar wird er 18 Jahre alt und darf dann offiziell nach Europa wechseln. Der Rekordmeister sucht bereits nach einem Klub, an den er Olaya zunächst verleihen kann.

Jonas Meffert

Vom Hamburger SV zu Holstein Kiel

In der zweiten Liga war der Sechser stets Leistungsträger. Eine Etage höher ist Meffert beim HSV aber nicht mehr gefragt. Nun könnte es zurück ins Unterhaus gehen. Ex-Klub Holstein Kiel hat angebissen. Meffert möchte den Wechsel und der HSV wird dem 31-Jährigen ein halbes Jahr vor Vertragsende keine Steine in den Weg legen. Gut möglich, dass es nun schnell geht.

