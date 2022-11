England bangt um Kane

Die englische Nationalmannschaft bangt vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die USA (Freitag, 20 Uhr) um einen Einsatz von Torjäger und Kapitän Harry Kane. Nach Angaben der ‚BBC‘ wird der 29-Jährige heute genauer am rechten Knöchel untersucht.

Dieser wurde am Montag in der ersten Partie der Three Lions gegen den Iran (6:2) in Mitleidenschaft gezogen. Kane steuerte zwei Torvorlagen zum Auftaktsieg der Engländer bei.