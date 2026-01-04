Neue Details zum Mokwa-Deal

Die Höhe der Rückkaufklausel der TSG Hoffenheim für David Mokwa (21) ist durchgesickert. Nach Informationen der ‚Bild‘ beläuft sich die Option auf vier Millionen Euro. Die Kraichgauer sicherten sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Am gestrigen Samstag verkündete die SV Elversberg die Verpflichtung des Stürmers. Der Youngster, der bei den Saarländern die Nachfolge des zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Younes Ebnoutalib (22) antreten soll, unterschrieb einen bis 2029 datierten Vertrag.