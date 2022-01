Bericht: Dembélé ist Bayerns erste Wahl

„Wir können es nicht zu lange hinauszögern. Wir warten auf die endgültige Antwort“, zeigte sich Präsident Joan Laporta zuletzt etwas genervt von den langen Verhandlungen um eine Verlängerung des auflaufenden Vertrags von Ousmane Dembélé (24) beim FC Barcelona.

Der FC Bayern verfolgt die Situation interessiert. Dass die Münchner Dembélé seit Jahren auf dem Schirm haben, ist bekannt. Auch zuletzt gab es wiederholt Gerüchte um einen Wechsel des außergewöhnlich begabten wie schwierigen Ex-Dortmunders an die Säbener Straße.

Dembélé als Coman-Ersatz?

Nun gießt die ‚L’Équipe‘ zusätzliches Öl ins Feuer. Der französischen Sporttageszeitung zufolge ist Dembélé vor Raphinha (25, Leeds United) und Callum Hudson-Odoi (21, FC Chelsea) sogar Bayerns erste Wahl, sollte man im Sommer Flügelstürmer Kingsley Coman verlieren. Der 25-Jährige fordert ein hohes Gehalt, damit er seinen 2023 endenden Vertrag verlängert.

Problem: Auch Dembélé will richtig gut verdienen. Nach FT-Infos stocken die Verhandlungen mit Barça insbesondere deshalb, da der Franzose 40 Millionen Euro pro Saison fordert. Die Bayern werden so viel nicht zahlen – Interessenten aus der Premier League könnten schon eher in vergleichbare Gefilde vorstoßen.