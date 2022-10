Bundesliga-Duo scoutet Jashari

Der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim zählen zu den Interessenten an Mittelfeldspieler Ardon Jashari vom FC Luzern. Wie ‚Sky‘ berichtet, waren TSG-Trainer André Breitenreiter und VfL-Sportchef Marcel Schäfer in der Schweiz, um den 20-Jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Jashari ist in der Zentrale beheimatet und führte sein Team in den vergangenen Spielen trotz junger Jahre als Kapitän aufs Feld. Im September feierte der Linksfuß zudem sein Debüt für die Schweizer Nati. Vertraglich ist Jashari, an dem weitere Bundesligisten Interesse bekunden, noch bis 2026 an Luzern gebunden.