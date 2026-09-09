Neue BVB-Updates zum Karetsas-Schock

Beim gestrigen Champions League-Auftakt von Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal (3:2) musste Konstantinos Karetsas (18) nach 25 Minuten vom Platz getragen werden. Wegen Kreislaufproblemen wurde der griechische Spielmacher, der erst im Sommer für 30 Millionen Euro vom KRC Genk gekommen war, ins Krankenhaus gebracht.

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Im Anschluss an die Partie meldeten sich einige BVB-Verantwortliche zum Stand der Dinge. Cheftrainer Niko Kovac sagte: „Es sind Kreislaufprobleme. Er ist im Krankenhaus, wird untersucht. Genaueres wissen wir noch nicht, deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich nicht mehr dazu sagen kann.“ Aber Kovac habe seiner Mannschaft in der Pause mitgeteilt, „dass alles in Ordnung ist. Die machen sich ja auch Gedanken.“

Sportdirektor Ole Book führte aus: „Wir wissen nicht ganz viel mehr. Das kam sehr plötzlich, er hat sich hingesetzt und wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, wo er auch jetzt noch ist. Da warten wir jetzt ab. Das trübt die Stimmung natürlich schon deutlich.“ Karetsas sei zuvor nicht erkrankt gewesen. Dass er beim Abschlusstraining gefehlt hatte, lag an „anderen Gründen, da hat er ein bisschen andere Probleme gehabt“.

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„Wir hoffen natürlich, dass es ganz schnell besser wird und dass es nichts Ernstes ist. Jetzt gerade nach dem Spiel haben wir noch keine neuen Infos. Das macht uns allen gerade Sorge“, so Book. Sein Vorgesetzter Lars Ricken sprach von Kreislaufproblemen „aus dem Nichts“, es habe sich „nichts angedeutet“. Weitere BVB-Updates sind im Anschluss an die Untersuchungen zu erwarten.