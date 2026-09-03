Barça-Vorstoß: Glasklare Worte von Lautaro

Lautaro Martínez hat keinen Zweifel an seiner Treue zu Inter Mailand gelassen. Der Kapitän des italienischen Meisters sagt bei ‚Sky Italia‘: „Dass ich mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht werde, macht mich stolz. Aber ich will hier bleiben. Meine klare und einzige Absicht ist es, bei Inter zu bleiben.“

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Lautaro spielt schon seit acht Jahren für die Nerazzurri, gewann dreimal den Scudetto und stand zweimal im Champions League-Finale. „Ich liebe diesen Klub“, ergänzt der Stürmer, „und ich liebe die Fans. Ich werde hierbleiben, solange sie mich hier haben wollen.“ Der Argentinier ist noch bis 2029 an Inter gebunden. Barça verpflichtete statt ihm Gabriel Jesus (29) als neue Sturmspitze.