Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça-Vorstoß: Glasklare Worte von Lautaro

von Lukas Hörster - Quelle: Sky Italia
1 min.
Lautaro Martínez (m.) bei einem Testspiel von Inter Mailand @Maxppp

Lautaro Martínez hat keinen Zweifel an seiner Treue zu Inter Mailand gelassen. Der Kapitän des italienischen Meisters sagt bei ‚Sky Italia‘: „Dass ich mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht werde, macht mich stolz. Aber ich will hier bleiben. Meine klare und einzige Absicht ist es, bei Inter zu bleiben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lautaro spielt schon seit acht Jahren für die Nerazzurri, gewann dreimal den Scudetto und stand zweimal im Champions League-Finale. „Ich liebe diesen Klub“, ergänzt der Stürmer, „und ich liebe die Fans. Ich werde hierbleiben, solange sie mich hier haben wollen.“ Der Argentinier ist noch bis 2029 an Inter gebunden. Barça verpflichtete statt ihm Gabriel Jesus (29) als neue Sturmspitze.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Serie A
Barcelona
Inter Mailand
Lautaro Martínez

Weitere Infos

La Liga La Liga
Serie A Serie A
Barcelona Logo FC Barcelona
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Lautaro Martínez Lautaro Martínez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert