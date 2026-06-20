Bayern leckt sich die Finger | Presse reagiert auf Türkei-Aus

USA vs. Australien (2:0)

Im Duell der beiden Sieger des ersten Spieltags knüpfte die USA auch ohne den verletzten Ausnahmekönner Christian Pulisic nahtlos an die überzeugende Leistung gegen Paraguay (4:1) an. Nach dem frühen Führungstreffer dominierte der Gastgeber die Partie und konnte vor der Pause noch auf 2:0 erhöhen. Den Vorsprung verteidigten die US-Boys in der zweiten Hälfte souverän und machten so den vorzeitigen Einzug ins Sechzehntelfinale klar.

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‚ESPN‘ (USA): „Die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft, die ohne ihren verletzten Starstürmer antrat, setzte am Freitag ihren beeindruckenden Lauf bei dieser Weltmeisterschaft fort und besiegte Australien mit 2:0, um mit noch einem ausstehenden Gruppenspiel in die K.o.-Runde einzuziehen.“

‚Fox Sports‘ (Australien): „Australien hat weiterhin gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase der FIFA-Weltmeisterschaft, aber am Ende wird alles vom letzten Gruppenspiel gegen Paraguay am Freitag abhängen. Auf einen 2:0-Sieg gegen die Türkei folgte eine 2:0-Niederlage gegen die USA, wodurch die Socceroos nur noch eine äußerst geringe Chance haben, die Gruppe zu gewinnen – wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie um den zweiten Platz kämpfen werden.“

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Schottland vs. Marokko (0:1)

Der FC Bayern darf sich auf einen herausragenden Spieler freuen. Schon in der ersten Partie der Marokkaner gegen Brasilien erzielte der Ismael Saibari das einzige Tor. Beim knappen 1:0-Erfolg gegen Schottland avancierte er mit seinem Treffer sogar zum Matchwinner. Kompromisslos traf Saibari nach gerade einmal 71 Sekunden in den linken Knick. Defensiv ließen die Atlas-Löwen über die gesamte Spieldauer kaum etwas zu, die Qualifikation für das Sechzehntelfinale ist somit nun zum Greifen nah.

‚BBC Scotland‘ (Schottland): „Schottland kassierte bereits nach 70 Sekunden ein Gegentor und musste gegen ein starkes Marokko eine WM-Niederlage hinnehmen, doch die Hoffnungen auf einen historischen Einzug in die K.o.-Runde liegen ein Spiel vor Gruppenendstand weiterhin in der eigenen Hand.“

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‚Al Mountakhab‘ (Marokko): „Die marokkanische Nationalmannschaft beendete das zweite Spiel der Vorrunde mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die schottische Nationalmannschaft. Dieser ist von großer Bedeutung, da es sich um den ersten Sieg bei dieser Weltmeisterschaft handelt, der den Atlas-Löwen den Einzug in die zweite Runde des Turniers sicherte – und das noch vor dem Aufeinandertreffen mit der haitianischen Nationalmannschaft in der dritten und letzten Runde der Vorrunde.“

Brasilien vs. Haiti (3:0)

Durch das ungefährdete 3:0 gegen Haiti hat sich auch Brasilien eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen geschaffen. Ein Doppelpack von Matheus Cunha und ein Treffer von Vinicius Junior brachten die Seleção vor der Pause auf die Siegerstraße. Nach der Pause nahm der fünffache Weltmeister das Tempo raus, brachte den Vorsprung aber trotzdem souverän ins Ziel.

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‚Gazeta Esportiva‘ (Brasilien): „Brasilien feiert seinen ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft 2026. Die Seleção erholte sich vom Unentschieden gegen Marokko zum Auftakt und besiegte Haiti souverän mit 3:0, wodurch sie die Führung in Gruppe C übernahm.“

‚Haiti Tempo‘ (Haiti): „Die haitianische Nationalmannschaft bestritt im Lincoln Financial Field ihr zweites Gruppenspiel gegen Brasilien, das seinen ersten Sieg im Turnier anstrebte. Ancelottis Mannschaft war den Blau-Roten deutlich überlegen und gewann schließlich mit 3:0. Durch diese Niederlage scheidet Haiti aus, wodurch das Spiel gegen Marokko bedeutungslos geworden ist.“

Türkei vs. Paraguay (0:1)

Dicke Überraschung in Gruppe D! Die Türkei ist nach der 0:1-Niederlage gegen Paraguay aus der WM ausgeschieden. Matias Galarza schockte die türkische Mannschaft bereits in der zweiten Minute. Kurz vor der Halbzeit sah dann Miguel Almiron die Rote Karte und schenkte der türkischen Mannschaft somit eine Hälfte in Überzahl. Trotz großem Druck und großen Chancen konnte die Türkei allerdings kein Kapital daraus schlagen. Nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Australien ist das türkische WM-Aus somit besiegelt.

‚Fanatik‘ (Türkei): „Wir sind aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Tränen flossen! Die Nationalmannschaft ist am Boden zerstört.“

‚Hürriyet‘ (Türkei): „Wir verabschieden uns von der WM.“

‚Post‘ (Türkei): „Unsere Nationalelf verliert gegen ein auf zehn Mann reduziertes Paraguay! Wir sind aus der WM ausgeschieden.“

‚La Prensa‘ (Paraguay): „Die paraguayische Nationalmannschaft besiegte am Freitag in Santa Clara die Türkei mit 1:0 in einem spannenden und engen Spiel und wahrte damit ihre Chance, den Kampf um die Qualifikation für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 fortzusetzen.“