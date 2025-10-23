Champions League: Die FT-Topelf des 3. Spieltags

Spieler des Spieltags: Fermín López

Beim 6:1-Erfolg des FC Barcelona gegen Olympiakos Piräus stellte Fermín López einen neuen Rekord auf. Der 22-Jährige geht als erster Spanier in die Vereinsgeschichte ein, der für die Blaugrana in der Champions League einen Hattrick erzielte. Fermín drückte dem Spiel seinen Stempel auf und war maßgeblich am hohen Ergebnis beteiligt. Der Offensivspieler hat zahlreiche Argumente gesammelt, um auch im Clásico gegen Real Madrid am Sonntag (16:15 Uhr) von Trainer Hansi Flick für die Startelf nominiert zu werden.

Zahlen des Spieltags

17 Jahre & 242 Tage: Lennart Karl avanciert mit seinem ersten Tor in der Königsklasse zum jüngsten Torschützen der Bayern-Geschichte in diesem Wettbewerb. Zuvor stand Jamal Musiala an der Spitze der Liste, der aktuell verletzte Nationalspieler war zum Zeitpunkt seines Treffers gegen Lazio Rom im Jahr 2021 aber rund vier Monate älter als Karl gestern Abend.

71: Der dritte Spieltag der Champions League-Liga ist der torreichste Spieltag aller Zeiten. 71 Treffer wurden von den teilnehmenden Teams erzielt, dieser Wert wurde in der Vergangenheit nie überboten.

122: Curtis Jones verewigt sich mit einer Passstatistik in den Annalen des FC Liverpool. Opta hat 122 (von 127) erfolgreiche Pässe für den Mittelfeldspieler gegen Eintracht Frankfurt gezählt. Mehr wurden für einen Spieler der Reds nie in der Königsklasse verzeichnet.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 3. Spieltags in der Champions League? Fermín López (FC Barcelona) Lennart Karl (FC Bayern) Konrad Laimer (FC Bayern) Viktor Gyökeres (FC Arsenal) Désiré Doué (Paris St. Germain) Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) Felix Nmecha (Borussia Dortmund) ein anderer Spieler

Die Ergebnisse im Überblick

AS Monaco – Tottenham 0:0

Atalanta – Slavia Prag 0:0

FC Bayern – FC Brügge 4:0

Frankfurt – FC Liverpool 1:5

FC Chelsea – Ajax 5:1

Real Madrid – Juventus 1:0

Sporting – Marseille 2:1

Bilbao – Qarabag Agdam 3:1

Galatasaray – Bodo/Glimt 3:1

Leverkusen – PSG 2:7

FC Arsenal – Atlético 4:0

Kopenhagen – BVB 2:4

Villarreal – ManCity 0:2

Newcastle – Benfica 3:0

PSV – SSC Neapel 6:2

Saint-Gilloise – Inter 0:4

Barcelona – Olympiakos 6:1

Kairat Almaty – Paphos 0:0