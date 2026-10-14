Zum FC Barcelona und Inter Mailand soll die Berateragentur von Finn Jeltsch (20) bereits Kontakt aufgenommen haben, als interessiert gelten unter anderem auch Real Madrid, der FC Bayern und der FC Arsenal. Für einen Transfer im Sommer werden schon jetzt 50 bis 60 Millionen Euro gehandelt.

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Beim VfB Stuttgart muss man sich zwangsläufig auf einen möglichen Abschied des Innenverteidigers vorbereiten und mit Ersatzkandidaten befassen. Einer von ihnen soll Panagiotis Retsos (28) sein. Das griechische Portal ‚Sportime.gr‘ berichtet, dass der Kapitän von Olympiakos Piräus ein Thema bei den Schwaben ist.

Vertraglich gebunden ist Retsos bis 2028. Die Bundesliga wäre für den 37-fachen Nationalspieler kein Neuland: 2017 war Retsos für 17 Millionen Euro von Olympiakos zu Bayer Leverkusen gekommen. Nach 43 Einsätzen und einigen Leihen ging es 2022 zu Hellas Verona und dann wieder zurück nach Piräus.