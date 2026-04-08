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Bundesliga

FC Bayern: Weinzierl muss gehen

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
Markus Weinzierl @Maxppp

Der FC Bayern wird den im Sommer auslaufenden Vertrag von Markus Weinzierl nicht verlängern. Laut ‚Sport Bild‘ hat sich der neue Campus-Chef Michael Wiesinger gegen Weinzierl ausgesprochen, der als Sportlicher Leiter des Nachwuchsbereichs tätig ist.

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Weinzierl arbeitet seit Sommer 2021 im Jugendbereich der Münchner. Unterdessen wird auch U19-Trainer Peter Gaydarov den Verein verlassen. Holger Seitz, verantwortlich für die zweite Mannschaft der Bayern, soll dagegen in anderer Funktion erhalten bleiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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