Freiburg-Talent nach Paderborn

Chima Okoroji wird die kommende Saison in der zweiten Liga verbringen. Der SC Freiburg verleiht den 23-jährigen Verteidiger für eine Saison an den SC Paderborn. Eine Kaufoption ist offenbar nicht Teil des Geschäfts. Bereits in der vergangenen Saison hatten die Breisgauer Okoroji an Jahn Regensburg verliehen.

„Chima ist ein schneller und robuster Außenbahnspieler, der unter anderem mit seinem Offensivdrang und seiner hohen Laufleistung überzeugt. Mit diesen Eigenschaften passt er sehr gut zu unserer Spielweise. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, erklärt Paderborn-Sportchef Fabian Wohlgemuth.