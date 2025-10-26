Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

1.FC Köln: Vertragshoffnung für Hübers

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Serhou Guirassy im Zweikampf mit Timo Hübers vom 1. FC Köln @Maxppp
BVB 1-0 Köln

Der 1. FC Köln könnte Timo Hübers mit einer besonders schönen Geste nach seiner wahrscheinlich schweren Knieverletzung zur Seite stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags um ein weiteres Jahr aktuell das wahrscheinlichste Szenario.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Blatt zufolge rechnet man beim Bundesligisten mit „mindestens drei, eher sechs Monaten Pause“ für den Abwehrchef, der bei der gestrigen 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund unter Tränen vom Platz getragen werden musste. Die genaue Diagnose steht noch aus. In beiden Knien hatte Hübers schon mal einen Kreuzbandriss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Timo Hübers

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Timo Hübers Timo Hübers
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert