1.FC Köln: Vertragshoffnung für Hübers

Der 1. FC Köln könnte Timo Hübers mit einer besonders schönen Geste nach seiner wahrscheinlich schweren Knieverletzung zur Seite stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags um ein weiteres Jahr aktuell das wahrscheinlichste Szenario.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Blatt zufolge rechnet man beim Bundesligisten mit „mindestens drei, eher sechs Monaten Pause“ für den Abwehrchef, der bei der gestrigen 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund unter Tränen vom Platz getragen werden musste. Die genaue Diagnose steht noch aus. In beiden Knien hatte Hübers schon mal einen Kreuzbandriss.