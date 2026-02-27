Eintracht: Quasi-Neuzugang für Riera

Eintracht Frankfurt kann für die Partie gegen den SC Freiburg (Sonntag, 17:30 Uhr) wieder voll auf Jonathan Burkardt setzen. Trainer Albert Riera bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz: „Johnny ist in perfekter Form. Er ist fit.“

Burkardt gab am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern München (2:3) nach überstandener Muskelverletzung in der Wade sein Comeback. Der 25-Jährige wurde in der 60. Minute eingewechselt und erzielte prompt auch einen Treffer. Der DFB-Stürmer steht nun bei neun Toren in elf Bundesligapartien für die Adlerträger.