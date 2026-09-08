Kompromiss: Augsburg wickelt Last-Minute-Abgang ab

Der FC Augsburg gibt Kristijan Jakic (29) doch noch ab. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge verleihen die Fuggerstädter den defensiven Mittelfeldspieler gegen eine Gebühr von einer halben Million Euro an PAOK Saloniki. Laut ‚Sky‘ könnten weitere Boni fällig werden, sofern sich die Griechen fürs europäische Geschäft qualifizieren.

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Darüber hinaus sei eine Kaufoption Bestandteil des Deals, die sich auf vier Millionen Euro belaufen soll. Zuletzt spielte der 17-fache kroatische Nationalspieler, der 2024 für fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt festverpflichtet wurde, beim Bundesligisten keine Rolle mehr.

Am liebsten hätte man Jakic dauerhaft abgegeben, jetzt wurde sich aber auf einen Kompromiss verständigt. In Thessaloniki trifft der Sechser unter anderem auf Linksverteidiger Dimitrios Giannoulis (30), der erst vor wenigen Wochen ebenfalls vom FCA an PAOK transferiert wurde. Das griechische Wechselfenster ist bis zum 15. September geöffnet.