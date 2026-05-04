PSG & Real dran: BVB-Juwel hat sich entschieden

Er gilt als eines der größten Talente seines Jahrgangs: Hamzath Mohamadou (15) von Borussia Dortmund wird eine steile Fußballkarriere prognostiziert – geht er seine kommenden Entwicklungsschritte an der Strobelallee?

Unter der Anzeige geht's weiter

Informationen der ‚Bild‘ zufolge hat sich der hoch veranlagte Offensivspieler, der mit niemand Geringerem als Ousmane Dembélé (28/PSG) verglichen wird, für einen Verbleib beim BVB entschieden, obwohl unter anderem Paris St. Germain und Real Madrid die Fühler ausgestreckt haben.

Laut der Boulevardzeitung hätten einige Interessenten trotz Mohamadous jungen Alters sogar eine Ablöse auf den Tisch gelegt. Konkrete Vorstöße können sich die Vereine jetzt allerdings sparen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zukünftiger Unterschiedsspieler?

Der gebürtige Wolfsburger war 2024 aus seiner Heimatstadt vom VfL nach Dortmund gewechselt. Dort entwickelte sich der Linksaußen prächtig weiter, in der laufenden Spielzeit verbucht er sieben Tore und zehn Vorlagen für Dortmunds U17.

Mohamadou besticht mit einem herausragenden Eins-gegen-eins und einer enormen Explosivität. Wie die ‚Bild‘ ausführt, soll der Rechtsfuß in der kommenden Spielzeit an die Profis herangeführt werden. Der nächste Schritt dürfte dann sein, den aktuell bis 2028 befristeten Vertrag langfristig zu verlängern.