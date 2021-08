Sissoko verlässt die Spurs

Tottenham Hotspur lässt eines seiner Herzstücke ziehen. Moussa Sissoko kehrt den Londonern nach fünf Jahren den Rücken und schließt sich Ligakonkurrent FC Watford an. Insgesamt absolvierte der 32-jährige Mittelfeldspieler 202 Pflichtspiele für die Spurs. Zur Ablöse macht der Klub keine Angaben.

Unter dem neuen Cheftrainer Nuno Espírito Santo bestritt der Box-to-Box-Spieler noch keine Partie und wurde lediglich am ersten Spieltag in den Mannschaftskader berufen. Bereits am Sonntag um 15 Uhr könnte der Franzose beim direkten Aufeinandertreffen beider Klubs auf seine alten Kollegen stoßen.

We have reached agreement with Watford for the transfer of Moussa Sissoko.



Thank you for everything, Moussa!