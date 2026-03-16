Eintracht: Macht Staff den Abflug?

Verliert Eintracht Frankfurt ein vielversprechendes Juwel an die Konkurrenz? Laut ‚Sky‘ möchte Alexander Staff die Eintracht verlassen, da er in der Mainmetropole aktuell keine zufriedenstellende Perspektive sieht. Dem Bezahlsender zufolge ist fast die gesamte 2. Bundesliga am 17-jährigen Stürmer interessiert, auch zahlreiche Bundesligisten haben den Youngster ins Visier genommen.

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Einige Klubs sollen sogar schon konkrete Informationen über Staff eingeholt haben, der im vergangenen Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für die Altersklasse U17 ausgezeichnet wurde. Für die Frankfurter Profis kam der deutsche U17-Nationalspieler bislang zu einem Kurzeinsatz, am Profitraining nimmt er aktuell nicht teil. Das könnte der Eintracht in Zukunft teuer zu stehen kommen.