Nächster Top-Klub an van de Ven interessiert

Manchester United ist bei seiner Suche nach einem neuen Innenverteidiger auf Micky van de Ven aufmerksam geworden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der 25-Jährige bei den Red Devils auf dem Wunschzettel. Der ehemalige Wolfsburger ist noch bis 2029 an Tottenham Hotspur gebunden.

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Van de Ven war 2023 für 40 Millionen zu den Spurs gewechselt und bestritt seitdem 91 Pflichtspiele für die Nordlondoner. Die sportliche Krise der Spurs, denen in dieser Saison sogar der Abstieg in die Championship droht, würde einen Transfer zum englischen Rekordmeister deutlich erleichtern. United plant für den Sommer insgesamt vier hochkarätige Neuzugänge: Neben einem zentralen Mann für die Abwehr sollen zudem ein Linksverteidiger, ein Mittelfeldspieler sowie ein erfahrener Stürmer den Kader verstärken. Allerdings zeigt auch der FC Liverpool Interesse an van de Ven.