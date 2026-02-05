Patrick Zabi (19) wird ab der kommenden Saison aller Voraussicht nach in der Ligue 1 auflaufen. Der Paris FC hat die Verpflichtung des Mittelfeld-Schlaks offiziell verkündet. Die restliche Spielzeit wird der Ivorer noch bei Stade Reims zu Ende spielen.

Für die Zusammenarbeit greif der neureiche Edelklub dem Vernehmen nach tief in die Tasche, schließlich soll sich die Ablöse bei 25 Millionen Euro einpendeln. Im Werben um Zabi setzen sich die Pariser unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach durch. Global Head of Soccer Jürgen Klopp hat an dem Deal übrigens federführend mitgewirkt.