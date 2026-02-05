Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

Paris präsentiert 25-Millionen-Zugang

von Julian Jasch
1 min.
Patrick Zabi im Einsatz für Stade Reims @Maxppp

Patrick Zabi (19) wird ab der kommenden Saison aller Voraussicht nach in der Ligue 1 auflaufen. Der Paris FC hat die Verpflichtung des Mittelfeld-Schlaks offiziell verkündet. Die restliche Spielzeit wird der Ivorer noch bei Stade Reims zu Ende spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Paris FC
📸 @Zabi225

🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC
Bei X ansehen

Für die Zusammenarbeit greif der neureiche Edelklub dem Vernehmen nach tief in die Tasche, schließlich soll sich die Ablöse bei 25 Millionen Euro einpendeln. Im Werben um Zabi setzen sich die Pariser unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach durch. Global Head of Soccer Jürgen Klopp hat an dem Deal übrigens federführend mitgewirkt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Ligue 2
Reims
Paris
Eloge Patrick Zabi Gueu

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Ligue 2 Ligue 2
Reims Logo Stade Reims
Paris Logo Paris FC
Eloge Patrick Zabi Gueu Eloge Patrick Zabi Gueu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert