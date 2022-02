Eriksen debütiert gegen Newcastle

Am morgigen Samstag hat es Christian Eriksen (30) endgültig zurück in den Profi-Fußball geschafft. Wie sein Trainer und Landsmann Thomas Frank auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, wird der dänische Mittelfeldspieler gegen Newcastle United (16 Uhr) sein Debüt für den FC Brentford feiern.

Damit steht eine mehrmonatige Leidenszeit vor ihrem Ende. Bekanntlich war Eriksen im vergangenen Sommer im EM-Vorrundenspiel gegen Finnland kollabiert und hat seitdem kein Spiel mehr bestritten. Da der ihm eingesetzte Defibrillator einen Verbleib bei Inter Mailand unmöglich machte, musste sich der begnadete Techniker einen neuen Klub suchen und fand Ende Januar Asyl in Brentford.

"@ChrisEriksen8 will be in the squad and he will get on the pitch tomorrow. It’s a big day for all of us but especially Christian and his family" 🙏



An early line from Thomas Frank's pre-Newcastle press conference#BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/yQfR9cw7J0