Schwieriger Deal: Gladbach findet Netz-Ersatz

Die linke Abwehrseite ist bei Borussia Mönchengladbach eine Problem-Position. Weder Luca Netz noch Lukas Ullrich können nachhaltig überzeugen. Ersterer steht dazu vor einem Abgang im Sommer. Abhilfe soll bereits im Winter ein Neuzugang schaffen, der Transfer wird aber noch ein hartes Stück Arbeit werden.

Wie ‚RTL‘ berichtet, ist der Klub vom Niederrhein an Linksverteidiger Marko Divkovic vom dänischen Hauptstadtklub Bröndby IF interessiert. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft zwar am Saisonende aus, es mangelt jedoch nicht an Interessenten für den Kroaten, die jetzt schon aktiv werden wollen.

Viel Arbeit für Rouven Schröder

Mehrere europäische Vereine, darunter einige aus der Türkei, sollen dem ehemaligen U21-Nationalspieler bereits ein Angebot unterbreitet haben. Dazu will Bröndby Divkovic zum Bleiben überreden. Seit 2021 schnürt der Linksfuß für die Dänen die Schuhe, war vom slowakischen Klub Dunajska Streda zunächst ausgeliehen und dann für eine Million Euro verpflichtet worden.

Gladbach sollte sich also beeilen, wenn sie den Zuschlag bekommen wollen. Das könnte jedoch schwierig werden. Laut dem TV-Sender muss VfL-Geschäftsführer Rouven Schröder zuerst Gehaltsbudget freischaufeln, bevor er einen Deal einfädeln kann.

Eine mögliche Option wäre der vorzeitige Verkauf von Netz, der ebenfalls von mehreren europäischen Klubs umworben wird. Dazu zählen die Tottenham Hotspur und Lazio Rom.