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Bericht: Bayer vollzieht Alajbegovic-Rückkauf

Was sich schon längst angedeutet hatte, ist nun offenbar klar: Bayer Leverkusen holt ein verlorenen Toptalent zurück.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Kerim Alajbegovic im Trikot von Bayer Leverkusen @Maxppp

Bayer 04 Leverkusen sichert sich offenbar die Dienste von Kerim Alajbegovic. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der rheinländische Bundesligist die entsprechende Rückkaufoption aktiviert, um das Eigengewächs für acht Millionen Euro von RB Salzburg loszueisen.

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Alajbegovic wird entsprechend im Sommer nach Leverkusen zurückkehren. Dem Vernehmen nach plant Bayer auch fest mit dem 18-jährige Offensivtalent, das in Österreich zum bosnischen A-Nationalspieler wurde.

Im vergangenen Sommer war Alajbegovic aus der Werkself-Jugend nach Salzburg gewechselt. Dort sammelte er schon 14 Torbeteiligungen. Auch der FC Bayern soll auf ihn aufmerksam geworden sein. Großes Interesse gibt es laut ‚Sky‘ zudem aus Italien.

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